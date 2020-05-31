Çukurca'da sokak hayvanlarına mama verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri'nin Çukurca Belediyesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına mama verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, ilçe merkezi, köyler ve karakolların çevresinde bulunan hayvanları tespit ettiklerini belirterek, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz bir proje ile hayvanlarımıza mama verildi. Amacımız duyarlı hayvan severlerle birlikte sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak ve belirli zaman diliminde ihtiyacı olan mamayı temin etmektir. Bundan sonrada bu tür çalışmalar Çukurca Belediye olarak düzenli bir şekilde devam edecektir” dedi.