Çukurca'da 'Spor ve fotosafari' hazırlıkları başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenecek olan '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' futbol müsabakalarıyla start aldı.

Çukurca Belediyesi'nin girişimleriyle Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ilçeye yapılan spor kompleksindeki halı sahada oynanan futbol müsabakalarıyla '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' başladı. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın katılımıyla Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın futbol takımları arasındaki ilk maçlarını oynamaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Dündar, 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"nin startını verdiklerini söyledi. Bu yıl düzenlenecek olan festival çerçevesinde futbol turnuvası başladığını ifade eden Başkan Dündar, "Gençlerin turnuvaya yoğun bir ilgisi var. 10'u erkek, 4'ü de kadın olmak üzere toplam 14 futbol takımının müsabakalarda yer alıyor. İlçeye kazandırılan hali saha ve spor kompleksi sayesinde gençler zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçiriyor. Bu sayede Çukurca'da huzur ve güvenli bir ortamın oluştu. 23 ve 26 Haziran'da düzenlenmekte olan Çukurca 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali'nin içinde rafting, bisiklet yarışmaları, konser ve fotoğraf yarışmaları yer alacak. Türkiye'deki bütün sporcuları ve doğa fotoğrafçılarını ilçemize davet ediyoruz, onları misafir edip ağırlamaktan mutlu olacağız" dedi.