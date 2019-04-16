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Çukurca'da tarlalar ekilmeye başlandı

İlkbaharın kendini gösterdiği Kuzey Irak’ın sıfır noktasındaki Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tarlalar ekilmeye başlandı.

İlkbaharın kendini gösterdiği Kuzey Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tarlalar ekilmeye başlandı.


Son günlerde havaların ısındığı ve vatandaşların piknik alanlarına akın ettiği Çukurca'da tarlalarda ekime hazır hale getirildi. Huzur ve güvenin hakim olduğu ilçede vatandaşlar ilk etapta soğan ve değişik sebze tohumları ekmeye başlandı. Sabah saatlerinde ellerine kazma ve kürek alan gençler ilk olarak soğan ekimine başladıklarını söylediler. Havaların daha da ısınmasıyla birlikte çeltik ve pirinç tarlalarını da ekmeye başlayacaklarını belirten ilçe sakinleri, bereketli geçen kış şartlarının bu yıl ilçeye bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

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