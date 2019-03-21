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Çukurca'da terör operasyonu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Mart günü Çukurca ilçesi Kazan, Meşeli ve Kaynak köyleri kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 230 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet kütüklük, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ile tıbbı malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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