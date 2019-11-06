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Çukurca'da ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.


Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 32 öğrencinin hazırladığı 14 proje sergilendi. Serginin açılışına Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarı gezen Kaymakam Öztürk, ilçede eğitim gören bütün öğrencilerin bilim ve teknolojiye dayalı projelerine gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Kaymakam Öztürk, yerli ve milli bütün buluşlar konusunda ülkenin son zamanlarda oldukça büyük ilerleme sağladığını ve bundan dolayı da çok memnun olduğunu söyledi.

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