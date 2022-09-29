Çukurca'da ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçiren ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu' etkinliği çerçevesinde yaya ve okul geçitlerinde farkındalık artırma çalışmaları yapıldı. Çukurca ilçe merkezi girişinde ışıksız yaya geçidinin bir çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, ardından öğrencilerle karşıya geçti. Öğrenciler ellerinde bayrak ve düdükleriyle önce yaya sloganıyla birlikte toplu bir şekilde karşıdan karşıya geçtiler. Etkinliğe Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hasan Parlak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlce Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, emniyet ve jandarma personelleri ile öğrenciler katıldı.