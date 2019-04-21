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Çukurca'da yıldırımın isabet ettiği ev alev alev yandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ev alev alev yandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ev alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde Yaşar Yiğit'e ait eve sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesi sonucu tek katlı ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılırken, 4 kişilik Yiğit ailesi ise yakınlarının yanına yerleşti.


AK Partili Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yiğit ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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