İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca'da yol yapım çalışması

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesinde yapılan güvenlik yol çalışması devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesinde yapılan güvenlik yol çalışması devam ediyor.


Bölgede yapılan başarılı operasyonlarla birlikte güvenlik güçlerinin sayesinde bölgede huzur ortamı yeniden tesis ediliyor. Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere beldesi yakınlarındaki Dağbaşı ve Çilekli üst bölgeleri arası yol yapım çalışmasında kontrollü patlatılan dinamitler sayesinde büyük kayalar yarılarak geçiş yolları yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.