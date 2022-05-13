Çukurca'da ‘Yönetici Geliştirme Programı' semineri düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki okul ve kurumlarda görevli yöneticilere yönelik "Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı (YÖGEP)" seminer düzenlendi.

Çukurca Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen programa İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, şube ve okul müdürleri katıldı. Programın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Eğitim yöneticilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ‘Eğitim Yönetici Geliştirme Programı' çerçevesinde yapılan eğitimlere katılan tüm yöneticilere başarılar diliyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bakanlık politikaları doğrultusunda öne çıkan öğretmenin güçlendirilmesi, başarı farklarının azaltılması ve yetenek yönetimi alanlarında uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulamaya konulan YÖGEP ile yöneticilerin; genel kültür, yönetim becerileri ve okul/kurum yönetiminde öne çıkan görev alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak programla ayrıca ‘Okul Temelli Mesleki Gelişim, Öğretmenlik Hareketlilik Programları, Mesleki Gelişim Toplulukları' hayata getirilecektir” dedi.