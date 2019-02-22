Çukurca'dan 4 dalda birincilik

THOF Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ile beraber Çukurca ilçesini ziyaret etti. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve halk oyunları ekipleri ile bir araya gelen Zerek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu adına 4 dalda dereceye giren takımları kutlayarak, Ayca ve Doğan'a plaket takdim etti.

Ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Sıtkı Zerek, Hakkari'de hafta sonu yapılan Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmasında Çukurca'daki ekiplerin 4 dalda dereceye girdiğini hatırlatarak, “Bu takımlarımızın başarısını kutlamak için Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile bir araya geldik. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu adına kendilerine plaket takdim ederek başarılarının devamını dileyerek, halk oyunlarının korunması ve geliştirilmesi için yapılan katkılardan dolayı teşekkür ettik. Çukurca'da kültürel çalışmaların yapılması için gerekli hazırlıkların başlatılması kararlaştırıldı. Kaymakamımıza ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.