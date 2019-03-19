Çukurcalı çiftçilere 10 bin adet ücretsiz meyve fidanı dağıtımı yapıldı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış olduğu proje kapsamında ilçedeki çiftçilere ücretsiz 10 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı. Fidan dağımında bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca; "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bir proje kapsamında yüzde 70 tarım destekli geri kalan yüzde 30'da Kaymakamlığımız tarafından karşılanan 10 bin meyve fidanı ilçedeki çiftçi kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtmaya başlıyoruz. Çukurca her alanda elverişli bir alana sahiptir. Amacımız meyvecilik alanında sahip olduğumuz iklimle beraber bu avantajı kullanıp ekmek kapısı olan çiftçilerimize bir katkı sunmaktır. Çiftçilerimizin ürettiği her şeyi satışında bizlerde destekleyerek Çukurca'ya katkı sunarak yöredeki halkı hep birlikte kalkındıracagız" dedi.

Hacı Duran (68) isimli vatandaş ise, "İlçe Kaymakamının tarıma verdiği önemden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar Çukurca ilçesi Hakkari'yi bütün tarımıyla adeta besliyordu. İnşallah o günleri bir daha görürüz" dedi.