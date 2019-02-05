Çukurcalı gençlerden Çukur'a ziyaret

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir grup genç, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisinin İstanbul'daki setini ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldiler.

Çukurcalı gençlerden Mehmet Turan'ın girişimleri ve Çukurca Kaymakamlığı ile Çukurca Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle bir grup genç, Çukur dizisinin setine davet edildi. Bunu üzerine gençlerden Mehmet Turan, Bıjar Turan, Muhammed Tek, Tekin Atak, Özgür Erdemir, Fırat Erdemir, Şaban Erdemir, Serkan Demir, Ferhat Kalkan, Emir Çakır, Hüseyin Duran, Caner Yılmaz, Halit Bayrak ve Şaban Yılmaz, polislerle birlikte uçakla İstanbul'a gitti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde yer alan “Çukur'dan Çukurca gençlerine selam olsun” duvar yazılı sahnenin de yer aldığı dizinin setini ziyaret eden gençler, oyuncularla tanışıp bol bol sohbet ettiler.