Çukurcalı kadınlardan kilim kursuna yoğun ilgi

Hakkari'nin Çukurca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından başlatılan kilim kursları yöredeki kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Çukurca Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından başlatılan kilim kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından dokunan el emeği göz nuru kilimler büyük beğeni kazanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, amaçlarının ilçede bulunan gençlerin yeteneklerini artırarak ileriki yaşantılarında meslek sahibi olmaları konusunda yardımcı olabilmek olduğunu söyledi. Kurt, “Burada bulunan bütün usta öğreticilerimiz büyük fedakarlıklar sergileyerek kursiyerlerimize pratik olmaları konusunda ön ayak olma çabasındadır. Temel amaç aktif genç nüfusumuzun en az bir meslek sahibi olmasıdır” dedi.

Kaymakam Kurt, usta öğreticilerin tamamladığı yöresel kilimin kesimi de yaparak hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyarette Kaymakam Kurt'a İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hasan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi de eşlik etti.