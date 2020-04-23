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Çukurcalı öğrenciler 23 Nisan'ı evde kutladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı.


Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ülkemizde korona virüsü salgınından dolayı tüm bütün ekinliklerin iptal edildiğini belirterek, “Evlerinde bulunan öğrencilere yönelik şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenleyerek dereceye girecek olan öğrencilere hediye vereceğiz” dedi.


Öte yandan, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak zorunda kalan öğrenciler, aileleriyle birlikte odalarını süsleyerek bayramı kutladı.

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