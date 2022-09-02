Çukurcalı öğrenciler elleriyle yetiştirdikleri ürünleri topladı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde ekimi yapılan uygulama bahçesinde yetiştirilen ürünleri çocuklarla birlikte topladı.

Ziraat mühendisi ve anaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin ekimini yaptığı ürünlerin toplanmasına başlandı. Beraberindeki Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğrencilerle birlikte ürünleri toplayan Kaymakam Kurt, “Öğrencilerimizin kendi elleriyle suladığı, büyüttüğü sebzeleri onlarla beraber topladık. Ortaya çıkan tablo çok anlamlı ve sonuca ulaştığımızın göstergesidir. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde tüm okullarımızda uygulama bahçesi oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız okullarımızın bahçelerini daha verimli kullanmak ve öğretmenlerimizin öğrencilerine ürün yetiştirmeyi uygulamalı olarak göstermesini sağlamaktır” dedi.