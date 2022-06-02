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Çukurcalı öğrencilerden bilim fuarı

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulunda ‘Bilim Fuarı’ düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulunda ‘Bilim Fuarı' düzenlendi.


Köprülü köyündeki okulda düzenlenen fuarda öğrencilerin yapmış oldukları projeler sergilendi. Bilim fuarında projeler hakkında bilgi alan Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, eğitim alanında önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Kurt, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız ‘Sınırda Sınırsız Eğitim' projesinin meyvelerini almaya başladık” dedi.


Bilim fuarına Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

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