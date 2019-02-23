İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurcalı öğrencilere kitap dağıtımı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliği tarafından başlatılan "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Çukurca ilçesindeki öğrencilere kitap dağıtıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliği tarafından başlatılan "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Çukurca ilçesindeki öğrencilere kitap dağıtıldı.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından başlatılan “Bir Kitap Bir İnsan” projesine kitap desteğinde bulunan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Burada okumanın önemine değinen Kaymakam Ayca, Müdür Doğan ile birlikte kendi elleri ile öğrencilere kitap dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.