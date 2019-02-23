Çukurcalı öğrencilere kitap dağıtımı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliği tarafından başlatılan "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Çukurca ilçesindeki öğrencilere kitap dağıtıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından başlatılan “Bir Kitap Bir İnsan” projesine kitap desteğinde bulunan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Burada okumanın önemine değinen Kaymakam Ayca, Müdür Doğan ile birlikte kendi elleri ile öğrencilere kitap dağıttı.