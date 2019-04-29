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Çukurca'nın 400 yıllık taş evleri restore ediliyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan 400 yıllık tarihi taş evler restore ediliyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan 400 yıllık tarihi taş evler restore ediliyor.


Çukurca Belediyesi ve DAP İdaresi Başkanlığının desteği ile başlatılan restorasyon çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, tarihi evlerin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Tarihi taş evlerin Anadolu'nun kat mülkiyeti bulunan ilk yapıları olduğunu ifade eden Ayca, 21 evin tescil edildiğini ve ilk etapta 7 ev için ihale yapıldığını kaydetti. Restorasyon sonunda bu evlerin hizmete açılacağını dile getiren Ayca, bunlardan 5'inin butik otel, birinin belediye hizmet binası ve birinin kafe olarak turizme kazandırılacağını belirtti.


Ayca, mayıs ayında yapılacak olan ‘Foto Safari' ile Çukurca'nın daha da güzelleşeceğini sözlerine ekledi.

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