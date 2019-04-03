Çukurca'nın AK Parti'li başkanı tebrikleri kabul etti

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Ensar Dündar, partililerle birlikte tebrikleri kabul etti.

31 Mart seçimlerinde yüzde 55 oy oranıyla Çukurca Belediye Başkanı Seçilen AK Parti'li Ensar Dündar, parti merkezinde tebrikleri kabul etti. Burada bir açıklama yapan Dündar, hep birlikte başardıklarını belirterek, “31 Mart'ta AK Parti bayrağını Çukurca'mızda dalgalandıran ve şahsımı belediye başkanlığına layık gören bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sadece bana oy verenlerin değil tüm Çukurca'nın hizmetinde olacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bundan sonra hep birlikte Çukurca'nın daha ileriye gitmesi için elbirliğiyle çalışacağız” dedi.

AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin'in de bir konuşma yapmasının ardından tebrikler kabul edildi.