Çukurca'nın taş evlerinde restorasyon çalışması

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından restore edilen tarihi taş evlerin turizme kazandırılması hedefleniliyor.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve yıkılmak üzere olan tarihi 2 katlı taş evler, aynı dokuda restore edilerek ilçedeki yöresel yemek ve yetiştirilmekte olan organik ürünlerin sergilenip satılması için kullanılacak. Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, bölgeye has bir mimarı yapısı olan ve tarihi 400 yıl öncesine dayanan taş evlerin ilçenin tanıtımında kullanılması için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. Ayca, “Bu kapsamda ilçemizin girişinde bulunan 2 katlı taş evi dokusunu uygun bir şekilde onararak yeniden inşa ettik. Yakın bir zaman içinde aile destek merkezi olarak kullanacağız. Buradaki temel amacımız, Çukurca ilçesine ait yöresel yemeklerin tanıtımı ve bölgemizde üretilen tahin, pirinç, susam, kuru üzüm, incir ve ceviz gibi tamamen organik olan ürünleri tanıtıp, Türkiye'nin dört bir yanında isteyen vatandaşlarımıza göndereceğiz. Göreve geldiğimiz günden beridir ilçemizde başlattığımız üretim seferberliğinin meyvelerini halkımızla birlikte almaya başladık. İnşallah Çukurca ilçesinin adını artık sadece terörle değil, bu gibi projelerle çok duyacağız” dedi.