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Çukurca'nın yerli ürünleri Ankara'da görücüye çıktı

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Zap markası adı altındaki yerli ve doğal ürünler, Ankara’da düzenlenen festivalinde görücüye çıktı.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Zap markası adı altındaki yerli ve doğal ürünler, Ankara'da düzenlenen festivalinde görücüye çıktı.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçenin markası olan ‘Zap' olarak 4. Kahvaltı Festivali için Ankara'da olduklarını belirterek, “Çukurca'nın yöresel ürünleri olan tahin, bal, üzüm pekmezi, susam ve pirinç ile Ankara'daki festivalde yerimizi aldık. Çukurca'yı ülkemizde farklı güzellikleriyle tanıtmaya devam edeceğiz. 17-20 Kasım tarihleri arasında Ankara Altınpark Expo Center'da ‘Zap' standını hazırlayarak bütün misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

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