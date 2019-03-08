İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca'ya kitap ve kalem figürlü oturma bankları

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafında oluşturulan ‘Sanat Sokağı’na kitap ve kalem figürlü oturma bankları yerleştirildi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafında oluşturulan ‘Sanat Sokağı'na kitap ve kalem figürlü oturma bankları yerleştirildi.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, “Belediyemiz tarafından ‘Sanat Sokağı' projesi kapsamında bir takım çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın oturup dinlenmeleri için 2 adet kalem ve 3 adet de kitap figürlü oturma bankı yerleştirildi. Hemen bankların yanında kitap ve oyuncak kumbaraları kurduk. Amacımız elinde fazla kitap ve oyuncak olan vatandaşlarımızın bunları kumbaraya bırakarak diğer çocukların faydalanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda proje kapsamında 30 metrekarelik mini bir kütüphane yaparak yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.