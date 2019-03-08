Çukurca'ya kitap ve kalem figürlü oturma bankları

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafında oluşturulan ‘Sanat Sokağı'na kitap ve kalem figürlü oturma bankları yerleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, “Belediyemiz tarafından ‘Sanat Sokağı' projesi kapsamında bir takım çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın oturup dinlenmeleri için 2 adet kalem ve 3 adet de kitap figürlü oturma bankı yerleştirildi. Hemen bankların yanında kitap ve oyuncak kumbaraları kurduk. Amacımız elinde fazla kitap ve oyuncak olan vatandaşlarımızın bunları kumbaraya bırakarak diğer çocukların faydalanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda proje kapsamında 30 metrekarelik mini bir kütüphane yaparak yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.