Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla Hakkari'de

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile beraber Biçer Mahallesi'nde yapımı devam eden Gülereşbaba Kur'an Kursu ve Taziye Evi inşaatı, yapımı tamamlanmak üzere olan 2 bin 500 kişi kapasiteli Ulu Cami inşaatı ve Merzan Mahallesi'nde yapımı devam eden Lale Hatun Cami ve Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.