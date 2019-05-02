“Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” sempozyumu

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanları, araştırmacılar ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sempozyum başladı.

Daha sonra kürsüye çıkan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, yazılı tarih öncesine kadar yerleşim yeri olan Hakkari'nin coğrafi geçiş yolları üzerinde yer alması sebebiyle birçok medeniyetin ve imparatorluğun hüküm sürdüğü kadim şehirlerden biri olduğunu söyledi.

1960'lı yıllarda Hakkari'de öğretmenlik yapan Tahsin Dinç ise, görev yaptığı dönemde çektikleri zorluğu fotoğrafla anlatarak, o yıllarda eğitimin nasıl yapıldığı hakkından bahsetti.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de, Hakkari'den Mezopotamya ve Basra'ya kadar uzanan Zap Nehri'nin önemi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Hakkâri Valiliği ile Hakkâri Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu”nun amacının 1876'dan günümüze Hakkâri'nin tarihî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde duyurup tanıtabilecekleri bir ortam sağlamak olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, 1960'lı yıllarda Hakkari'de öğretmenlik yapan Tahsin Dinç ve TRT-1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'a Vali İdris Akbıyık ile Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş tarafından kendilerine plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Sempozyumun 4 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.