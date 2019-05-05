“Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” sempozyumu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımlarıyla düzenlenen “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” konulu uluslararası sempozyumda Hakkari yöresinden yaşanmış 5 hikaye tiyatro eşliğinde sahnelendi.

Köy köy gezip Mezopotamya yöresindeki olayları, hikayeleri, masalları, mutlulukları, aşkları ve kavgaları destansı bir dille günümüze kadar taşıyan kültür yumağı olan dengbéjler, güzel sesleriyle seslendirdikleri unutulmaz eserler ise izleyenleri mest etti.

10. Köy ve Hakkari Üniversitesinin tiyatro toplulukları, sahneledikleri oyunları büyük beğeni topladı.