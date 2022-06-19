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Dağcılar, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına tırmanış gerçekleştirdi

Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği’ne üye 6 dağcı, 33 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği'ne üye 6 dağcı, 3


3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.


Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği'ne üye 6 dağcı, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, Hakkari'nin tanıtımı amacıyla 6 kişilik dağcı grubuyla zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek tüm doğa severleri Hakkari'ye davet etti. Sümbül Dağı zirvesinde hatıra fotoğrafı çektiren dağcılar, muhteşem Hakkari'nin görüntüsüne hayran kaldıklarını söylediler.

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