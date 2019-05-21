Dağdan düşen vatandaş kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ailesi ile birlikte yabani ot topladığı esnada dağdan yuvarlanarak yaralanan Engin Temeş isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yükeskova ilçesi Esendere beldesine bağlı Sualtı köyü yakınlarında, ailesi ile yabani ot toplamaya çıkan Engin Temeş (28) adlı vatandaş, ayağının kayması ve dengesinin bozulmasıyla birlikte dağdan yuvarlandı. Temeş'in eşi, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine 112 sağlık ekibi ile Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi bölgeye hareket etti. Olay yerine giden ekipler, Temeş'i düştüğü yerden sedye yardımı ile yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Yapılan kontroller sonucu kalça kemiği çıkığının olduğunu tespit eden sağlık ekibi, Temeş'i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay ile ilgili kısa bir açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, “Bize bilgi 112'den geldi. Bizde bunun üzerine olay yerine geçtik. Dağdan yuvarlanan vatandaşımızı sedye yardımı ile 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yoktu ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Vatandaşlarımız bu dönemde yabani ot toplamak için dağlara çıkıyor. Kendilerinden istediğimiz tek şey daha dikkatli olmalarıdır” dedi.