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Dağdan kopan kayalar 2 kişiyi yaraladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde 2 kişi üzerlerine dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde 2 kişi üzerlerine dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yüksekova'ya bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünün Ağaşlı ve Ağılcık mezraların arasında çalışan Mirza Özbeg (27) ve Fatih Şen'in (28) üzerine düştü. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müdahale altına alınan Özbeg ve Şen'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan yaralıların yakınları hastaneye akın etti.

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