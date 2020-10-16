İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağlıca bölgesinde yol yapım ve onarım çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.


İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı yerinde inceledi. Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmalar hakkında yetkili firma sahiplerinden bilgi aldı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Doğramacı, çalışanlara kolaylık dileyerek köyden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.