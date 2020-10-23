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Dağlıca'da ev yangını

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova'ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde meydana geldi. Adil Özçük'e ait evde 04.00'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına uykuda yakalanan ev halkı, panikle uyanarak müdahale etti. Ev halkı ile çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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