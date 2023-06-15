Daha güzel bir Hakkari için çalışmalar sürüyor

Hakkari Belediyesi, ‘Hep Daha İyi Hep Daha Güzel' sloganı ile üçüncü sanat sokağı çalışmalarına başladı.

Hakkari Belediyesi, çarşı merkezinin iki değişik noktasından sonra kentin en işlek sokağı olan Özdemirler Sokağını da 'Sanat' sokağına dönüştürüyor. Yağışlar nedeniyle bozulan yollarda onarım ve yama asfalt çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, kentin çehresini değiştirecek bir projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çarşı merkezi dışında kentin en işlek sokağı olan Özdemirler Sokağının da 'Sanat' sokağına dönüştürüleceği belirtildi. İş makinelerinin iş başı yaptığı sokakta hummalı bir çalışma yürütülüyor. ‘Hayırlı olsun Hakkari' notu ile yapılan paylaşımda, “Şehrimizin güzelliğine güzellik katmak için Bulvar Caddesi Özdemir Sokakta, Sanat Sokağı yapım çalışmalarına başladık. Hayırlı olsun Hakkari" denildi.