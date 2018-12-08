DAKA destekli ‘Dijital İletişim ve Sosyal Medya' eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) işbirliğiyle “Dijital İletişim ve Sosyal Medya” eğitimi verildi.

YÜTSO toplantı salonunda üç gün süren eğitimlere ilçedeki kurum, STK ve dernek temsilcileri katıldı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Karapınar, tarafından verilen eğitimde; ‘sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri, dijital iletişim faaliyetlerinin kurumsal kapasite gelişimine katkısı, sosyal medya platformlarının yönetiminde izlenmesi gereken yollar' konularında bilgiler verildi. Karapınar; sosyal medya mecralarında daha etkin görünürlük sağlaması, kurum web sayfalarının içeriklerinin nasıl geliştirilebileceği, içerik oluştururken kullanabilecekleri görsellerin nasıl hazırlanması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini de detaylarıyla anlattı.