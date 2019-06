Damla gönüllerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Hakkari'ye gelen yerli ve yabancı 45 üniversiteli kız öğrenci, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, bir araya geldiği üniversiteli öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık, “Her vatandaşın Hakkâri'yi görmesi lazım. Hakkâri'yi görmeden anlayamayız. Hakikaten Hakkâri'de huzur var. İnsanlar mutlu, güven içerisinde tüm sosyal, kültürel, eğitim, sağlık her türlü hayatlarını idame ettiriyorlar. Burada birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılıyor. Burası tarihi, turistlik olarak mutlaka görülmesi gereken bir yer. Dağ ve doğa sporları ile ilgilenenler açısından söyleyebiliriz. Burada Buzul Gölleri, Cilo Sat Dağları var. Özellikle dağcılar çok rağbet gösteriyorlar. Zap Nehri'nde rafting yapıyorlar. Kayak merkezimiz var. Kayak severler orada kayak yapıyor. Kar Festivali yaptık. Kendine özgü kilimi, balı, insanı ünlü. Hakikaten Hakkârililer çok misafirperverler. Özellikle dışarıdan gelen insanlara karşı çok ilgililer. İnşallah burada hoşça vakit geçirmişsinizdir. Hakkari'nin iki ülke ile sınırı var. 100 kilometre İran ile 243 kilometre de Irak ile sınırımız var. Burada iki tane gümrük kapısı var. Tabi bu hem buranın hassasiyetini artırıyor sınır olmasından dolayı hem de buranın ekonomik, ticari hayatına katkı yapıyor. Çinko madenlerinin en yoğun olduğu yer Hakkâri. Türkiye'nin en kuvvetli çinko kurşun rezervi Hakkâri'de. İnşallah ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. Tabi her tarafın ayrı bir güzelliği var. Burada inanç turizm kapsamında Seyit Taha Hazretleri var. Birçok insan ziyaret ediyor. Mesela Şemdinli'nin balı, Çukurca'nın tahini ünlü. Şu anda 300 yıllık değirmende susamdan organik tahin yapıyorlar. Çukurca'da doğa sporları ve foto safari festivali yaptık. Türkiye'nin her yerinden gazeteciler, insanlar geldi. Bu kapsamda rafting, doğa yürüyüşü, trekking, off-road ve paintball Türkiye şampiyonasının birinci ayağı Çukurca'da yapıldı. Merkezde kar festivali, uçkun ve ters lale festivalleri yaptık. Burada kendine özgü birçok bitki yetişiyor. Bunlardan en önemlileri de ters lale ve uçkun. Yani Hakkâri'de hayat var. Sizleri burada görmekten mutlu olduk. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Arkadaşları adına konuşan öğrencilerden Meliha Yiğit ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Projesi kapsamında Hakkâri'ye geldiklerini söyledi. Yiğit, “Hepimiz farklı şehirden ve ülkelerden geldik. Hepimizin ortak bir noktası var. Hepimiz bu işe gönül verdik, gönül erleri olmaya geldik. Gönüllere bir şey ekmeye geldik. Bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Buradaki dördüncü günümüz. Dört günün sonunda hep değerlendirme yapıyoruz. Ve öyle farklı duygulara kapılıyoruz ki hepimizin gözleri doluyor, karşılaştığımız misafirperverlik karşısında. Hepinizden Allah razı olsun. Tüm Hakkâri halkına, bakanlığımıza ve tüm personelinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Vali İdris Akbıyık, Hakkari'yi ziyaret eden üniversiteli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Rusya, Bulgaristan ve Endonezya ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü öğrenciler, Vali Akbıyık'a plâket takdim ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.