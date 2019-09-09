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Dar yolda ‘Şene' ile tehlikeli yolculuk

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde motosikletinin arkasına bağladığı ‘Şene’ (Dirgen) ile seyreden vatandaş, adeta kazaya daveti çıkarıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde motosikletinin arkasına bağladığı ‘Şene' (Dirgen) ile seyreden vatandaş, adeta kazaya daveti çıkarıyor.


İlçeye bağlı Büyükçiftlik belde ve Suüstü köyü arasında bulunan ana yolda tarımla uğraşan bir vatandaşın, motosikletin arkasına yatay şekilde bıraktığı Şene,adeta kazaya daveti çıkarıyor. Cep telefonuyla tehlikeli yolculuk yapan şahsı fotoğraflayan ve ismini vermek istemeyen vatandaş, "Büyükçiftlik ile Suüstü köyün ortasında bulunan yolda giderken, baktık önümüzde böyle motosikletinin arka kısmına yatay şekilde bıraktığı Dirgen duruyordu. Birde yolun bazı yerleri dar olduğu için adeta tehlike ile yürüyordu. Sanırım çiftçidir, çünkü yorgun gibiydi ondan bırakmış olmalı. Çok şükür yolculuğunu kazasız belasız bitirdi” dedi.

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