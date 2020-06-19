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Darp edilen köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de darp edildiği belirtilen Belçika kurt cinsi köpek tedavi altına alındı.

Hakkari'de darp edildiği belirtilen Belçika kurt cinsi köpek tedavi altına alındı.


Güvenlik güçlerine ait Belçika cinsi köpeğin bitkin düşmesi üzerine gelen bir ihbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekata geçti. Yapılan muayene sonucunda köpeğin vücudunun değişik bölgelerinde darbeye bağlı yaralar olduğunu tespit edildi. Gerekli müdahalesi yapılan köpek tedavi altına alınarak, günü birlik kontrolünün devam edeceği öğrenildi.

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