Davetsiz misafir: Aç kalan tilki piknikçilerin yemeğini yedi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinde aç kalan bir tilkinin, piknikçilerin yemeğini yemesi cep telefonu ile kaydedildi. İlçenin farklı bir bölgesinde ise ayı ailesi ile karşılaşan vatandaş, ıslık çalıp ayıların uzaklaşmasını sağladı.

Derecik'te Sılo yaylasına pikniğe giden vatandaşlar, bir taraftan mangallarını yaparken bir taraftan da eğlenmeye başladılar. Piknik alnından kısa süre ayrılan vatandaşlar, geri geldiklerinde davetsiz misafirleri olan tilki ile karşılaştılar. Yemek artıklarını yiyen tilkiyi piknikçiler cep telefonu ile kaydettiler.

Pancar toplamaya giden vatandaşın ayı ailesi ile diyaloğu

Derecik kırsalında pancar toplamaya giden Mithat Aslan adlı vatandaş ise ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Aslan, bir yandan ayıları cep telefonu ile kaydederken, bir yandan da ıslık çalıp ayıların uzaklaşmasını sağladı.