‘Değerler Eğitimi Gecesi'ne büyük ilgi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan ‘Değerler Eğitimi Gecesi' büyük ilgi gördü.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Folklor ve semazen gösterileriyle başlayan program, Atatürk Anaokulu Müdiresi Asya Tuna'nın konuşmasıyla devam etti. Tuna, “Evrensel değerler olan sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, sorumluluk, işbirliği, vatan ve millet sevgisi, barış, kardeşlik gibi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu gösteriyi hazırladık. Öğrencilerimizin ruhen ve bedenen sağlıklarını korumak, ailelerine ve topluma karşı duyarlı bireyler olmalarını sağlamak, değerlerimizi ön plana çıkarmak ve bu değerlerimizi davranışa dönüştürmek hususundaki çalışmalarımız, eğitim anlayışımızın vazgeçilmez bir unsurudur” dedi.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.