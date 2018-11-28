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Dekan Çiçek'ten Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Üniversitesi (HÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Yakup Çiçek ve Dekan Yardımcısı Dr. Saim Gündoğdu, Vali İdris Aakbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Yaklaşık 3 hafta önce görevine başlayan Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a ziyaretler sürüyor. Merkez, ilçe ve köylerde ziyaretlerini sürdüren Vali Akbıyık, kendisini ziyarete gelenleri de makamında kabul etmeye devam ediyor. Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek ve Dekan Yardımcısı Dr. Saim Gündoğdu, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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