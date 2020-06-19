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Derecik Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Hakkari’nin Derecik ilçesi, yapımı tamamlanmak üzere olan tam donanımlı 20 yatak kapasiteli devlet hastanesine kavuşuyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesi, yapımı tamamlanmak üzere olan tam donanımlı 20 yatak kapasiteli devlet hastanesine kavuşuyor.


2015 yılında ihalesi yapılan ve bu sene tamamlanması planlanan 20 yataklı Derecik Devlet Hastanesinin kısa sürede hizmet vermesi bekleniyor. Açıklamalarda bulunan Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Derecik'in kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, “Bir takım yatırımların buraya çekilmesi anlamında başta valimizin himayesinde olmak üzere bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Tabi Derecik için daha önce alınan yatırım programları var ve daha da alınacak yatırım programları var. Bu anlamda ben Derecik'in çok anlamlı bir yerinin olduğunu düşünüyorum. İnşallah hastanemiz çok kısa bir sürede bitecek. An itibariyle yüzde 95'i bitmiş durumda. Kalan yüzde 5'lik kısmını da önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamlayacağız ve açılışını yapacağız. Derecik'in kalkınması ve gelişmesi için çok önemli bir yeri olan Umurlu Sınır Kapımız var. Bu alanda da çok önemli çalışmalarımız var. Yolu bu sene içerisinde bitireceğiz. Tabi yollar bittikten sonra bu sınır kapısı faaliyete geçerse Derecik'in bundan sonraki gelişimi için çok anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi.

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