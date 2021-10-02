Derecik Devlet Hastanesi poliklinik ağını genişletiyor

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi, poliklinik sayısını artırarak hizmet vermeye devam ediyor.

Devlet hastanesini ziyaret eden Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Kasım Evin, hastanenin genel ihtiyaç ve faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Derecik Devlet Hastanesi'nin hızlı bir şekilde toparlandığını ve mevcut cihazlar ile ilgili herhangi bir aksamanın olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, teknik açıdan var olan birkaç eksiğin de ivedi bir şekilde halledilmeye çalışıldığını belirtti. Hazırda çalışan dahiliye, genel cerrah, diş ve Acil Servis polikliniklerin hizmet verdiğini dile getiren Çetinkaya, 2 hafta içinde aile hekimliği, çocuk ve anestezi polikliniklerinin de hizmet vermeye başlayacağını söyledi.