HAKKARİ (İHA) – Türkiye ile Irak arasındaki Derecik Gümrük Kapısı'nın açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki sınır kapısının açılışı için ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. "Derecik Gümrük Kapısı" tabelası asılırken, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Şu an Derecik ilçemizin açılacak olan kapısının tam geçiş noktasındayız. Burası inşallah kısa bir zamanda vatandaşın hem geliş ve geçişi hem de ticari kapısı olacak. Bu kapı, yıllardan beri bölge halkının bir beklentisiydi. Hakkari genelinde özellikle Şemdinli ve Derecik ilçemizin Irak'la yüzde 90 akraba bağı olan aileler var. Taziye ve düğün gibi faaliyetlerde insanlarımız 15 saat yol gitmek zorunda kalıyorlardı. Bundan sonra iki saat içinde Irak'a gidip aynı gün içinde ülkesine dönebilirler. Özellikle ülkemizin mimarı olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda ciddi anlamda efor sarf eden sivil toplum örgütleri, partimizin milletvekilleri, il başkanı ve belediye başkanlarının bu konuda ciddi çalışmaları oldu. Rabbim inşallah bu kapının iki ülkenin insanlarının kardeşliğine vesile olmasını bize nasip etsin” dedi.