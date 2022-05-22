Derecik Kaymakamı Özdemir'in makam aracı kaza yaptı; 6 yaralı

Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içerisinde bulunduğu makam aracının kaza yapması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli -Derecik karayolunun Nehri mevkiinde meydana geldi. Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içerisinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen F.K. isimli vatandaşın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydanda gelen trafik kasasında Kaymakam Özdemir ile yanında bulunan Vali Yardımcısı, Murat Yayabaşı, 2 koruması ile karşı taraftan sürücü F.K. ile İ.K. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.