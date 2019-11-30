Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 kasım 2019 günü Derecik ilçesi Ortaklar köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 180 adet fişek, 1 adet roketatar, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 876 adet doçka mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.