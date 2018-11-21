Derecik'in ilk kaymakamına görkemli karşılama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe statüsüne kavuşmasının ardından görevlendirilen Kaymakam İdris Arslan, görkemli bir şekilde karşılandı.

İçişleri Bakanlığı kararı ile Irak sınırındaki Derecik ilçesine görevlendirilen Kaymakam İdris Arslan için Derecik Belediyesi önünde karşılama töreni düzenlendi. Yöresel kıyafetli kızlar tarafından çiçek verilen Kaymakam Arslan için vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken kurban kesimi de yapıldı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Arslan, daha sonra belediye binasında kendisi için geçici olarak tahsis edilen makamına geçti.

34. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Fatih Canbulat, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarca karşılanan Arslan onuruna Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın evinde yemek verildi. Yer sofrasında vatandaşlarla yemek yiyen Arslan, daha sonra tahsis edilen binada incelemede bulundu.