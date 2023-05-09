Derecikli Çelik Avrupa'da üçüncü oldu

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde doğan Berjar Çelik, Avrupa'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda dereceye girdi.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Hakkarili Bejdar Çelik, İspanya'da düzenlenen Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında üçüncü oldu.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Avrupa'da düzenlenen şampiyonada Bejdar Çelik'in dereceye girerek kendilerini gururlandırdığını söyledi. Çetinkaya, “Bütün Derecik halkı olarak kendisiyle gurur duyduk. Allah hemşerimiz Bejdar Çelik'in yolunu açık etsin inşallah. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.