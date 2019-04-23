Derecik'te 23 Nisan coşkulu kutlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Derecik Koçyiğit Ortaokulu bahçesinde düzenlen 23 Nisan programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam İdris Arslan, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik Alay Komutanı Osman Elmacı'nın tören alanında bulunan öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlanmasıyla devam eden program, günün anlam ve önemini belirten bir konuşlar ile devam etti. Ardından, öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesinden sonra program sona erdi.