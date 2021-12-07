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Derecik'te 6 bin fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari’nin Derecik İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hakkari'nin Derecik İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.


İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı ekiplerince ilçedeki okulların bahçelerine fidan dikimi yapıldı. Trafik Tim Komutanlığı görevlileri, amaçlarının çocuklara küçük yaşta orman sevgisini aşılayarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirterek, “İlçe Jandarma Komutanlığımızın öncülüğünde meyve fidelerimiz ve fidanları birlikte toprakla buluşturduk. Mevcut ormanlık alanların arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla fidan dikim çalışmalarına devam edilecek” denildi.

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