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Derecik'te bağ-bahçe sezonu başladı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla bağ-bahçe sezonu da başladı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla bağ-bahçe sezonu da başladı.


Irak ikliminin yaşandığı Derecik ilçesinde havaların sıcak seyretmesiyle vatandaşlar bağ ve bahçe oluşturmak için çalışma başlattı. Ellerine aldıkları küreklerle imece usulü çalışan vatandaşlar, sebze ve meyvelerinin büyük çoğunluğunu ise oluşturdukları bağ ve bahçelerden temin ediyorlar. Irak ikliminin yaşanmasından dolayı birçok ürünün yetiştiği ilçede, vatandaşlar hasat fazlası olan ürünleri de saklayarak kışın tüketiyor.

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