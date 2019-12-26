Derecik'te çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 270 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Derecik ilçesi Beyazağaç Yol Kontrol Uygulama Noktasında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, 270 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.