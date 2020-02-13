Derecik'te donmak üzere olan sahipsiz atlar kurtarıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde donmak üzere olan atlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Derecik ilçesine bağlı Kırca köyünün yaylasında donmak üzere olan atlar için vatandaşlar seferber oldu. Yayladan getirilen atlar, vatandaşlar tarafından ot verilerek ahırlara yerleştirildi

Vatandaşlardan Reis Evin, yolda geçerken sahipsiz atlar gördüğünü belirterek, “Donmak üzereydiler. Bizde onları sahiplendik. Köye götürerek yem verdik ve ahıra yerleştirdik” dedi.